Губернатор Паслер поздравил свердловских предпринимателей с праздником

В Свердловской области 26 мая 2026 года отмечается День предпринимательства. В связи с этим, губернатор региона Денис Паслер поздравил уральских бизнесменов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Уважаемые предприниматели! Работая в непростых экономических условиях, вы развиваете свои проекты, масштабируете бизнес, внедряете современные технологии. От всей души желаю вам новых успешных проектов, энергии и сил для реализации всех планов, - сказано в тексте обращения.

Отмечается, что только за 2025 год предприниматели принесли в областной бюджет больше 10 миллиардов рублей.

Кроме того, за прошлый год число малых предпринимателей на Среднем Урале впервые превысило миллион человек. Это позволило региону занять первое место в рейтинге по УрФО и пятое – по стране.