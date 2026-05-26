Тагильчанка отсудила у дорожников 250 тысяч за перелом ноги на скользкой дороге

Жительница Нижнего Тагила отсудила у дорожников деньги за перелом ноги. Инцидент произошел в январе 2025 года. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, однако поскользнулась и упала на правую ногу.

- Она почувствовала сильную боль и была не в состоянии самостоятельно встать, подняться женщине помогли прохожие. Людмиле был диагностирован закрытый перелом правой голени. Травма требовала длительного лечения и наличие гипсовой повязки, - рассказали в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Тагильчанка решила обратиться в суд с иском к администрации города, заявив, что местные власти плохо исполняют свои обязанности по содержанию дорог. Однако там свою вину признавать отказались. Администрация отметила, что, согласно муниципальному контракту, ответственность за состояние дорог несет АО «Тагилдорстрой».

- Однако и АО «Тагилдорстрой» не признало требования Людмилы, утверждая, что в рамках контракта работы выполняются ими только на основании поступающих от заказчика заявок, которых в данном случае не было, - пояснили в райсуде.

Также представители компании заявили, что Людмила не доказала наличие наледи на дороге. Однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как Людмила упала, а на дороге действительно был гололед.

В результате суд встал на сторону тагильчанки и взыскал с «Тагилдорстрой» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также сумму расходов на лечение и услуги юриста. В общей сумме Людмила отсудила у дорожников 250 тысяч рублей.

Однако компания решила обжаловать данное решение, поэтому пока оно не вступило в законную силу. Апелляцию сейчас рассматривают в суде.