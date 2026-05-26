Свердловское СК взяло на контроль дело сироты, которая не может получить жилье

СУ СК России по Свердловской области взяло на контроль дело о сироте из Дегтярска, которая долгое время не может получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Поступило обращение, в котором сообщается, что заявительница относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы, - рассказали в ведомстве.

После рассмотрения обращения следственный отдел Ревды возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Сейчас следователи выясняют обстоятельства происходящего, а также проводят допросы и изучают документацию.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в свердловском СК.