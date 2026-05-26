В Екатеринбурге посадили связиста банды мошенников, похитившей 8,3 млн рублей

В Екатеринбурге суд вынес приговор члену банды мошенников Павлу Коваленко. В 2023 году осужденный стал участником преступной группы, которая обзванивала людей, представляясь специалистами банков, правоохранителями или сотрудниками УФК.

Мошенники убеждали граждан продать автомобиль или взять на себя кредит, а затем перевести деньги на «безопасные счета».

- Он осуществлял функции связиста, используя сим-бокс и 5822 сим-карт, зарегистрированных на третье лицо. Обеспечивал абонентскими номерами и кодами подтверждения участников преступной группы, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, жертвами банды мошенников стали порядка 20 жителей Свердловской, Белгородской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Пермского и Краснодарского краев. Все они лишились около 8,3 миллиона рублей.

Павла Коваленко признали виновным в 18 эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также в двух эпизодах покушения на данное преступление. Мужчину приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Отмечается, что 13 потерпевших подали иски в суд с требованием возместить материальный ущерб. Так, с осужденного взыскали больше 7,4 миллиона рублей.