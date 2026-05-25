Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 мая 2026 12:45

Врачи обнаружили у свердловчанки подногтевую меланому, скрытую гель-лаком

Врачи выявили у свердловчанки редкую подногтевую меланому
Екатерина ГАПОН
Женщина регулярно делала педикюр с гель-лаком, из-за чего подногтевую меланому обнаружили не сразу

Женщина регулярно делала педикюр с гель-лаком, из-за чего подногтевую меланому обнаружили не сразу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи-дерматовенерологи Свердловского областного кожно-венерологического диспансера обнаружили у 52-летней пациентки редкую подногтевую меланому. Женщина регулярно делала педикюр и покрывала ногти гель-лаком, из-за чего болезнь обнаружили не сразу. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

– Ежегодно в регионе регистрируются сотни первичных случаев меланомы и около 4 тысяч случаев немеланомного рака кожи. Подногтевая меланома встречается значительно реже. Каждый четвёртый случай злокачественного новообразования кожи выявляется на различных профилактических мероприятиях, – рассказала главврач СОКВД Марина Уфимцева.

На начальных стадиях меланома излечима. Сейчас степень раннего выявления заболеваний кожи увеличилась до 80% благодаря распространению дерматоскопии в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты с большой настороженностью относятся к ультрафиолетовым лампам, которые используются для сушки гель-лака. Они являются источником излучения, как в кабинах солярия, и проникают глубоко в кожу. Лучи могут вызвать гибель клеток и их мутации.