Врачи обнаружили у свердловчанки подногтевую меланому, скрытую гель-лаком

Женщина регулярно делала педикюр с гель-лаком, из-за чего подногтевую меланому обнаружили не сразу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи-дерматовенерологи Свердловского областного кожно-венерологического диспансера обнаружили у 52-летней пациентки редкую подногтевую меланому. Женщина регулярно делала педикюр и покрывала ногти гель-лаком, из-за чего болезнь обнаружили не сразу. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

– Ежегодно в регионе регистрируются сотни первичных случаев меланомы и около 4 тысяч случаев немеланомного рака кожи. Подногтевая меланома встречается значительно реже. Каждый четвёртый случай злокачественного новообразования кожи выявляется на различных профилактических мероприятиях, – рассказала главврач СОКВД Марина Уфимцева.

На начальных стадиях меланома излечима. Сейчас степень раннего выявления заболеваний кожи увеличилась до 80% благодаря распространению дерматоскопии в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты с большой настороженностью относятся к ультрафиолетовым лампам, которые используются для сушки гель-лака. Они являются источником излучения, как в кабинах солярия, и проникают глубоко в кожу. Лучи могут вызвать гибель клеток и их мутации.