Ради марафона «Европа-Азия» не будут перекрывать Московский тракт

Ежегодный марафон «Европа-Азия» в этом году пройдет 9 августа и только в центре Екатеринбурга. Перекроют проспект Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Карла Либкнехта, Первомайскую, Николая Никонова и часть набережной.
Один круг по центру города составит 10,550 км.
– В следующем году будет традиционный маршрут до стелы. Кто преодолеет два марафона 2 года подряд, тем будет дополнительная медаль мастера и преференции. Чуть позже раскроем эту тему и все расскажем более подробно, – сообщили организаторы.
Участникам полумарафона придется преодолеть два круга по трассе, участникам марафонского забега – четыре круга.
