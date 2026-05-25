Свердловским туристам расскажут, как купить или вернуть путевки

Жители Свердловской области могут задать вопросы, связанные с покупкой или обменом и возвратом туров. На горячей линии им расскажут, что должно быть указано в договоре на туристическое обслуживание. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Также специалисты дадут рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству туристического продукта, - сказано в сообщении.

Сотрудники консультируют уральцев по телефонам по будням с 8:30 до 17:00 до 7 июня 2026 года.

В выходные, а также праздники можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555 49 43.