В Тюмени две 14-летние девочки попали в ДТП на арендованном самокате

Несовершеннолетние ехали по второстепенной дороге и не уступили проезд автомобилю KIA. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две 14-летние школьницы попали в ДТП на электросамокате. Как пишет ИА «Тюменская линия», авария случилась на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Садовой. Все произошло вечером 24 мая.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, несовершеннолетние ехали по второстепенной дороге и не уступили проезд автомобилю KIA, имевшему преимущество в движении. В результате ДТП обе девочки получили травмы.

- Это уже не первый инцидент, когда дети берут прокатные электросамокаты со своих аккаунтов и попадают в ДТП, – отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ обратились в кикшеринговую компанию за разъяснениями.