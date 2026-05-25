На Урале спасли пациента с опухолью, из-за которой у него деформировалось лицо

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера провели сложную операцию, чтобы спасти пациента, страдавшего от меланомы. Опухоль располагалась в полости носа, захватила придаточные пазухи и глазную орбиту. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Как уточняет ведомство, такая локализация меланомы встречается лишь в 1% случаев. Обычно она образуется на коже, но реже – на сетчатке глаза.

- У пациента опухоль вызвала деформацию лица, онемение, слезотечение, боль. При этом метастазов в ходе лучевой диагностики медики не обнаружили, что также нетипично для меланом. Они считаются самыми агрессивными опухолями, - сказано в сообщении.

После консилиума с участием уральских и московских специалистов было решено провести операцию в Свердловском областном онкодиспансере. Помог пациенту хирург-онколог Евгений Шимолин. Он избавил свердловчанина от опухоли, смог сохранить ему зрение. В том числе восстановил ткани, которые разрушила меланома.

Вмешательство состояло из трех этапов. Первые два – радикальное удаление опухолей как открытым способом, так и малотравматичным. На третьем этапе пациенту вернули естественное положение глаза, а также сберегли зрение.