На Урале мать шести детей оспорила в суде отказ в перерасчете пенсии

На Урале многодетная мать добилась перерасчета пенсии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснотурьинский горсуд обязал отделение свердловского Фонда пенсионного и социального страхования пересчитать пенсию местной жительнице. Людмила – мать шести детей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Женщина обратилась в отделение Фонда, чтобы пересчитать ее индивидуальный пенсионный коэффициент. Она просила учитывать периоды ухода за каждым из шести детей до достижения ими полутора лет.

- Основанием для перерасчета послужили изменения с законе. С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28 ноября 2025 года № 443-ФЗ. Он снял ранее действовавшее ограничение на учет таких периодов. Ранее можно учесть не больше шести лет в сумме, - рассказали в инстанции.

Однако перерасчет не провели. Причиной тому стало то, что четверо детей родились в Узбекской ССР. При этом между Россией и Узбекистаном нет действующего соглашения по пенсионному обеспечению. Людмила обратилась в суд, чтобы оспорить отказ.

Установили, что дети появились на свет до 1991 года. В то время Узбекская ССР входила в СССР. Также инстанция обратила внимание на то, что в 2018 году периоды по уходу за двумя детьми, рожденными в Узбекской ССР, учитывали при перерасчете пенсии.

В суде посчитали, что несправедливо отказывать в учете таких же периодов для остальных детей. Судьи пришли в выводу, что место рождения не должно мешать гражданам получать положенные пенсионные права.

Суд признал решение Соцфонда незаконным и обязал организацию пересчитать пенсию Людмиле. Так перерасчет должны сделать с 1 января 2026 года. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.