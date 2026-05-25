В Екатеринбурге предприятие вернуло работникам 8,6 млн рублей долга по зарплате

В Екатеринбурге ООО «АвтодорСтрой» задолжало работникам больше 8,6 миллиона рублей зарплаты. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры Октябрьского района в ходе проверки. Так, в период с марта по апрель 2026 года предприятие накопило долг перед 127 сотрудниками.

- В целях восстановления трудовых прав прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, в отношении главного бухгалтера предприятия было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы в установленный срок», наказание по которому предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Отмечается, что лишь после вмешательства прокуратуры ООО «АвтодорСтрой» полностью погасило долг перед всеми сотрудниками.