Дом детского творчества в Ивделе заплатит девочке за травму во время занятия

В Ивделе Дом детского творчества заплатит ребенку за травму во время занятия в танцевальном зале. Инцидент произошел 20 мая 2026 года. В ходе репетиции девочка упала и ударилась головой о батарею. После произошедшего родители решили обратиться в прокуратуру.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что вследствие необеспечения сотрудниками образовательной организации безопасных условий обучения обучающихся несовершеннолетняя получила травму во время обучения, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что медицинскую помощь ребенку оказали не сразу после получения травмы. После проверки прокурор, действуя в интересах пострадавшей, направил иск с требованием взыскать с Дома детского творчества компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил запрос ведомства. Так, девочка получит 60 тысяч рублей в качестве компенсации.