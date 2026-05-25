Свердловский губернатор рассказал о ходе реконструкции участка ЕКАД

Сейчас специалисты занимаются строительством трех новых развязок. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ходе реконструкции участка ЕКАД, с 10-го по 24-й километр.

- Проект предусматривает расширение магистрали до шести полос, реконструкцию трех путепроводов, строительство трех новых развязок: с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург – Реж – Алапаевск, - написал глава региона в своих социальных сетях.

По его словам, в 2026 году движение планируется запустить на участке в 2,6 километра. Полностью открыть обновленную автодорогу планируется в 2028 году.

На 10-м километре трассы специалисты сейчас занимаются строительством трех полос в обратном направлении. Также создается новый путепровод через теплосети. Для этого на развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство буронабивных свай.

Кроме того, возле пересечения ЕКАД с Тюменским трактом продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Готовность объекта составляет 80%. На территории установят освещение и систему видеонаблюдения, а также вертикальные подъемники для маломобильных граждан.