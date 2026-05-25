Прокуратура требует изъять у свердловских экс-чиновников 500 миллионов рублей

Прокуратура добивается национализации денег, полученных коррупционным путем Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск об изъятии в доход государства более 500 миллионов рублей со счетов экс-чиновников.

Ответчиками по иску выступают 5 юрлиц и 17 физлиц, среди которых – бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, бывший глава Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов.

– Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем, а именно денежные средства на банковских счетах, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На время подготовки дела к рассмотрению в суде на имущество ответчиков наложен арест.

Напомним, что Свердловский облсуд признал законной меру пресечения экс-замминистру ЖКХ Свердловской области Сергею Гайде. Постановлением Первоуральского городского суда бывшего чиновника заочно арестовали на два месяца. С января 2026 года Гайда находится в федеральном розыске, мера пресечения вступит в силу, когда его задержат или когда он пересечет границу.