В Нижнем Тагиле 13-летний велосипедист угодил под колеса «девятки»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле 25 мая 2026 года возле дома №33 по улице Черных произошло ДТП. Предварительно, около 11:20 водитель ВАЗ-2109 выехал с территории двора и сбил 13-летнего велосипедиста.

- Водитель, выезжая с прилегающей территории двора в сторону улицы Кузнецкого, не предоставил преимущество и допустил столкновение с несовершеннолетним водителем электровелосипеда, следующим со стороны улицы Оплетина в сторону улицы Максима Горького, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Подростка госпитализировали с различными травмами. Сейчас помощь ему оказывают врачи. Как выяснили автоинспекторы, на момент аварии школьник, с разрешения родителей, ехал в гараж, чтобы отремонтировать велосипед.

- При осмотре велосипеда было установлено, что он оборудован передним электроколесом мощностью свыше 250 Ватт, соответственно для управления требуется категория «М», - отметили в Госавтоинспекции.

В связи с этим, в отношении родителя подростка возбудили административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача права управления лицу, не имеющему права управления».

Водителем «девятки» оказался 42-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 23 года. За нарушения ПДД к ответственности привлекался лишь один раз. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

Мужчина пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что велосипедист внезапно выехал из кустов. Попытки затормозить, по словам водителя, не помогли избежать столкновения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы осмотрели место произошедшего и составили необходимые документы.