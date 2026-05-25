В Первоуральске пьяный водитель минивэна насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Вечером 24 мая в Первоуральске в ДТП с минивэном погиб велосипедист. Трагедия произошла на 329-м километре трассы Ачит – Екатеринбург. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 78-летнего велосипедиста из Ревды и скрылся.

– В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в городскую больницу Первоуральска, где впоследствии скончался, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителем оказался 25-летний мужчина без прав, который ехал на минивэне Honda Freed. Он пояснил инспекторам ДПС, что ехал в магазин за алкоголем. С его слов, велосипедист вернул с обочины на край проезжей части, из-за чего он не успел среагировать и сбил пенсионера. Находясь в шоковом состоянии, он покинул место ДТП.

Освидетельствование водителя показало 1,455 миллиграмма на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено расследование. С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.