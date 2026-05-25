В Югре тысячи курильщиков обратились за помощью к врачам

С начала 2026 году к врачам за помощью обратились 3 686 курильщиков, которые намерены избавиться от вредной привычки. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Каждый год в мире от курения умирает 7 миллионов человек, для 1,3 миллиона человек смертельным оказывается воздействие табачного дыма. Борьба с курением в России проводится с помощью пропаганды здорового образа жизни в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Врачи говорят, что безопасных форм потребления табака не существует, так как любая никотиновая продукция опасна для здоровья.

При отказе от курения через 12 часов ткани организма начинают «дышать», через два дня возвращается острота вкуса и обоняния, через 9 месяцев - исчезают одышка и кашель.