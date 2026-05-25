Территорию рядом с УГМК-Ареной в Екатеринбурге разрешили застроить

На этом участке жилые дома строить не будут, зато восстановят усадьбу Рязанова Фото: Ольга ЮШКОВА.

Территорию в центре Екатеринбурга отдали под застройку по программе комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в границах улиц Народной воли – Куйбышева – Розы Люксембург. Приказ о согласовании проекта подписал министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов.

– Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Народной воли – Куйбышева – Розы Люксембург, подготовленный администрацией Екатеринбурга, – говорится в тексте документа.

Как сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, под развитие также попадает усадьба Рязанова – объект культурного наследия. И если зачастую проекты КРТ подразумевают плотную жилую застройку, то в этом случае жилья не будет. Целью развития является спасение памятника культуры, а именно поднятие его на 3 – 3,5 метра, сохраним его для города. Срок реализации проекта – 7 лет.