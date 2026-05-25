Из Свердловской области во Вьетнам отправили 200 кубометров древесины

Пиломатериалы из березы отправили во Вьетнам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 21 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку во Вьетнам 200 кубометров пиломатериалов из березы.

- В отношении отправляемой подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска должностным управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены необходимые контрольные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений в процессе экспорта продукции. Отмечается, что всю партию перевозили в четырех железнодорожных контейнерах. Все они сопровождались фитосанитарными сертификатами, что соответствует требованиям Вьетнама.