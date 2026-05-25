Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:52

Из Свердловской области во Вьетнам отправили 200 кубометров древесины

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал поставку древесины во Вьетнам
Никита ПРИХОДЬКО
Пиломатериалы из березы отправили во Вьетнам

Пиломатериалы из березы отправили во Вьетнам

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 21 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку во Вьетнам 200 кубометров пиломатериалов из березы.

- В отношении отправляемой подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска должностным управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены необходимые контрольные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений в процессе экспорта продукции. Отмечается, что всю партию перевозили в четырех железнодорожных контейнерах. Все они сопровождались фитосанитарными сертификатами, что соответствует требованиям Вьетнама.