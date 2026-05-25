НовостиНа здоровье25 мая 2026 8:45

В Нижнем Тагиле началась вакцинация пенсионеров от клещевого энцефалита

Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле пожарных и пенсионеров прививают от клещей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поликлинику Горбольницы №1 Нижнего Тагила привезли вакцину от клещевого энцефалита, которую будут ставить льготным категориям тагильчан. В списке: горожане от 60 лет и сотрудники пожарной службы, которые ведут борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Вакцинацию проводят в поликлинике на Окунева, 30. С собой нужно взять паспорт. Перед вакцинацией каждого человека осматривает терапевт.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать: пн - чт с 8 до 16 часов, пт с 8 до 15 часов. Перерыв - с 12 до 12:30.