В Нижнем Тагиле началась вакцинация пенсионеров от клещевого энцефалита

В поликлинику Горбольницы №1 Нижнего Тагила привезли вакцину от клещевого энцефалита, которую будут ставить льготным категориям тагильчан. В списке: горожане от 60 лет и сотрудники пожарной службы, которые ведут борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Вакцинацию проводят в поликлинике на Окунева, 30. С собой нужно взять паспорт. Перед вакцинацией каждого человека осматривает терапевт.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать: пн - чт с 8 до 16 часов, пт с 8 до 15 часов. Перерыв - с 12 до 12:30.