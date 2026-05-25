Дайверы без снаряжения нырнут на глубину 20-этажного дома рядом с Нижним Тагилом

На карьере Лазурный, который расположен вблизи Нижнего Тагила, с 10 по 12 июля 2026 года пройдут всероссийские соревнования по погружению в воду на задержке дыхания. Мероприятие соберет больше 150 дайверов со всей страны. Им предстоит погружение на глубину до 55 метров, что приравнивается к высоте 20-этажного дома.

- Спортсмены ныряют без акваланга и другого снаряжения. Рассчитать свои силы они должны так, чтобы их хватило на погружение и на подъем на поверхность. Нырять фридайверы будут со специальной платформы, оснащенной кранами для тросов с контр-балластом для безопасности, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы соревнований.

Среди участников также Александр Максимов – национальный рекордсмен из Среднеуральска. Он может задержать дыхание под водой на 9 минут 10 секунд.

По сумме баллов из трех дисциплин ныряния в глубину выберут по три победителя среди мужчин и женщин. Лучших также определят отдельно по каждой из дисциплин.

Отмечается, что соревнования на карьере Лазурный проводятся уже третий год. Благодаря прозрачной воде на глубинах водоема можно увидеть множество достопримечательностей, среди которых самолет, затопленный вагон, машина с бюстом Ленина за рулем и другие.