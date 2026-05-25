В Екатеринбурге за шесть лет заменили 2588 лифтов

В многоэтажках Екатеринбурга продолжают менять лифты за счет жильцов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В многоэтажках Екатеринбурга за шесть лет заменили 2 588 лифтов. До конца 2026 года заменят еще 200 новых подъемников - 113 - по муниципальной программе и 69 - по региональной. Об этом сообщает ЕАН.

Работы по замене лифтов и новое оборудование вскладчину оплачивают власти и жильцы домов - собственники квартир покрывают не меньше 70% затрат, 30% - оплачивают из бюджета.

Интересно, что в 2026 году в Челябинске заменят 418 лифтов. Сейчас заключаются контракты на выполнение работ.