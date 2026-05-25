Работодатели Ямала получат до 200 тысячи рублей за трудоустройство инвалидов

Работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа получат до 200 тысяч рублей за создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщает «Ямал 1».

Деньги от государства можно будет потратить на создание рабочих мест для инвалидов на дому - приобретение специальной мебели и оборудования.

Для получения субсидии нужно подать заявление в течение 3 месяцев после заключения договора с сотрудником, который должен быть принят на работу, минимум, на 9 месяцев, трудиться полный рабочий день и получать зарплату не ниже МРОТ. Проконсультироваться по этому вопросу можно в районном кадровом центре.