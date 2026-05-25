В Екатеринбурге прошел кубок Генерального консула КНР по вэйци

В Екатеринбурге с 23 по 24 мая 2026 года прошел I кубок Генерального консула КНР по вэйци. В турнире приняли участие 85 сильнейших игроков не только из Свердловской области, но и других регионов страны. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Мы с удовольствием наблюдаем, что с годами все больше россиян узнают и любят вэйци. В настоящее время в России действуют общероссийская и 22 региональные федерации вэйци, число любителей игры превысило 100 тысяч человек, - рассказал Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Соревнования проходили по системе Мак-Магона на доске 19 на 19. Для участников прошли пять туров по 40 минут на одну партию с дополнительным временем в три периода по 30 секунд.

Турнир проходил среди регионов консульского округа КНР в Екатеринбурге, а также девушек и студентов. Как отметили в Департаменте, самой юной участницей стала 6-летняя Забава Фомина.