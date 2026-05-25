НовостиПроисшествия25 мая 2026 7:57

На Урале бездомная собака искусала малыша

По факту нападения возбудили уголовное дело
Лев ИСТОМИН
Бездомный пес атаковал мальчика в Кировграде

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на 3-летнего мальчика в Кировграде. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, 15 мая мальчик вместе с братом вышел на прогулку по улице Розы Люксембург. В это время его атаковала собака. Медики зафиксировали у ребенка укусы на ухе и щеке.

Уголовное дело держат на контроле в центральном аппарате СКР, куда СУ СКР по Свердловской области представит подробный доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.