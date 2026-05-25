В Екатеринбурге заменят 78 километров труб

В Екатеринбурге в 2026 году заменят почти 40 километров тепловых сетей, 28 километров водопроводных сетей и 10 километров канализации. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Участки для ремонта определили по результатам выявленных во время отопительного сезона повреждений, а также, исходя из износа сетей.

На Уралмаше в районе Веера заменят 6,6 километра труб, на Сортировке - 3,5 километра, на улице Начдива Онуфриева - 2,2 километра, в Трамвайном переулке и в квартале «Екатеринбург Сити» - по 1 километру. Ремонт завершат в середине сентября, когда в городе стартует отопительный сезон.

Также на улицах Краснолесья и Победы отремонтируют канализации, на улицах Акулова и Леваневского, Чайковского и Степана Разина - водопровод. На улицах Металлургов и Мельникова приведут в порядок водовод.