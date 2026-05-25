В Екатеринбурге задержали 22-летнюю девушку, похитившую у пенсионера 700 тысяч рублей. В полицию обратился предприниматель, выкупивший у пенсионера Renault Duster по явно заниженной цене. Мужчину также смутило то, что при заключении сделки продавец сразу передал вырученные деньги неизвестной девушке.

– Задержанная заявила, что выполняла поручение своих «работодателей», которые несколько дней назад нашли ее резюме в интернете и предложили работу курьером. Девушка также сообщила, что она уже несколько раз забирала денежные средства у неизвестных ей людей и передавала другим «сотрудникам», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Девушка была уверена, что работает на страховую компанию. В ее телефоне также сохранилась переписка с «работодателем», который дружелюбно с ней общался и присылал анекдоты. Для «трудоустройства» девушка даже подписала договор.

Обманутого пенсионера также доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что отдает наличные не первый раз. Мужчина был убежден, что отправляет сбережения на «безопасный счет». В сумме он вместе с супругой отдал мошенникам более 3,5 миллиона рублей, а когда деньги закончились, аферисты заставили продать машину.

На девушку завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».