В Екатеринбурге откроется фотовыставка о семьях с детьми с РАС

В Екатеринбурге 31 мая, накануне Дня защиты детей, откроется фотовыставка «Так вышло», посвященная семьям с детьми с расстройством аутистического спектра. Выставка в арт-пространстве «Кирпичи» на улице Добролюбова, 2б будет работать бесплатно весь июнь.

– Идея выставки – показать мам и детей не как «проблему» или «жертв», а как людей, которые просто живут. Вне кризисных состояний. Чтобы люди увидели повседневность таких семей, которые остаются частью общества, несмотря ни на что, – сообщили «КП-Екатеринбург» организаторы выставки.

Общество привыкло к ярлыку «больной» и не видит за ним человека. Выставка же показывает семьи с особенными детьми с другой стороны. Вместо двух нарративов «страдалец» и «герой» проект предлагает третий: человек, который имеет право быть неудобным и жить в обществе, а не за его пределами.