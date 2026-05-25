НовостиОбщество25 мая 2026 6:50

Уральские таможенники оформили двух лошадей элитной породы, привезенных из США

Никита ПРИХОДЬКО
Чистокровная верховая лошадь может развивать скорость до 70 километров в час

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы Уральской электронной таможни оформили ввоз двух годовалых жеребцов элитной породы, привезенных из североамериканского штата Кентукки через Казахстан. Общая стоимость чистокровных лошадей темно-гнедой и серой мастей составила больше 4 миллионов рублей.

- Таможенные операции в отношении живого груза осуществляются в первоочередном порядке. Для этого декларантами подаются предварительные таможенные декларации, что позволяет выпустить груз в кратчайшие сроки сразу после прибытия товара, - рассказал исполняющий обязанности начальника УЭТ Никита Бородин.

Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, породу чистокровной верховой лошади вывели в XVII-XVIII веках в Англии. Лошадей использовали для скачек, поскольку они могут развивать скорость до 70 километров в час.