Уральские таможенники оформили двух лошадей элитной породы, привезенных из США

Инспекторы Уральской электронной таможни оформили ввоз двух годовалых жеребцов элитной породы, привезенных из североамериканского штата Кентукки через Казахстан. Общая стоимость чистокровных лошадей темно-гнедой и серой мастей составила больше 4 миллионов рублей.

- Таможенные операции в отношении живого груза осуществляются в первоочередном порядке. Для этого декларантами подаются предварительные таможенные декларации, что позволяет выпустить груз в кратчайшие сроки сразу после прибытия товара, - рассказал исполняющий обязанности начальника УЭТ Никита Бородин.

Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, породу чистокровной верховой лошади вывели в XVII-XVIII веках в Англии. Лошадей использовали для скачек, поскольку они могут развивать скорость до 70 километров в час.