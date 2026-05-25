НовостиОбщество25 мая 2026 6:19

В Екатеринбурге «Клинику сердца» могут продать за 1 миллиард рублей

«Клинику сердца» в Екатеринбурге хочет купить бизнесменша из Москвы
Никита ПРИХОДЬКО
Клинику могут продать за 1 миллиард рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге «Клинику сердца» могут продать за 1 миллиард рублей. Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, приобрести медучреждение хочет бизнесменша из Москвы.

- Поговаривают, что невесть куда пропавший (в США) Ян Габинский продает свой кардиоцентр за 1 миллиард рублей. Покупателем выступает влиятельная столичная дама, владеющая сетью клиник по всей стране, - сообщили в telegram-канале.

Основателем частной клиники является Ян Габинский. В октябре 2025 года он покинул пост главного врача Уральского института кардиологии, на базе которого тогда располагалось медучреждение. В данный момент учредителем и директором клиники является Людмила Долниковская.

Напомним, что в марте 2026 года «Клиника сердца» покинула территорию Уральского института кардиологии. Учреждения заключили между собой соответствующее мировое соглашение.