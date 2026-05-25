Дмитрий Бивол прибыл в Екатеринбург на бой против Михаэля Айферта

Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург вечером 24 мая. Фото: пресс-служба РМК

Абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург на бой против обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF Михаэля Айферта. Самолет с командой боксера приземлился вечером 24 мая в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

В ближайшие дни Дмитрия ждет финальная подготовка, подводка по весу, пресс-конференция, а также открытая тренировка и взвешивание.

– Вот мы и в Екатеринбурге, прибыли с командой, сейчас нас ждет тяжелая неделя и ответственная. Чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать, — поделился Дмитрий Бивол.

Вечер бокса RCC состоится 30 мая, на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF. Для Дмитрия Бивола это будет первый бой в России за последние 5 лет – в декабре 2021 года в Екатеринбурге он одержал уверенную победу над Умаром Саламовым и защитил титул суперчемпиона WBA.

Как рассказал Дмитрий «КП-Екатеринбург», от боя в Екатеринбурге он ожидает, что все пройдет хорошо, и соперник тоже будет в хорошей форме. Спортсмен уверяет, что они покажут хороший бой и все останутся довольны.