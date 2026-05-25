Лесной пожар в Ивделе локализовали на площади 1,5 тысячи гектаров

Крупный лесной пожар в Ивдельском лесничестве удалось локализовать на площади 1,5 тысячи гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Сейчас над ликвидацией пожара работают более 100 человек.

– Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжелой спецтехники, а также применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на возгорание более 60 тонн воды, – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

За прошлые сутки в Свердловской области специалисты Уральской авиабазы ликвидировали четыре лесных пожара. Всего за 2026 год в регионе произошел 71 лесной пожар, 70 из которых удалось ликвидировать в первые сутки. Общая площади пожаров составила 2 тысячи гектаров.

Напомним, что 23 мая спустя трое суток нашли лесничего, который помогал тушить пожар под Ивделем. Мужчину нашли живым.