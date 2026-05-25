В Екатеринбурге до конца года заменят 182 лифта

В многоквартирных домах Екатеринбурга в 2026 году планируется заменить 182 лифта. Из них 113 подъемников обновят по муниципальной программе, а остальные 69 – по региональной. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов.

- С 2019 года в многоквартирных домах Екатеринбурга суммарно заменено 2 588 лифтов. Эта работа продолжается. По условиям, собственники жилья оплачивают от 70% стоимости работ. Остальные расходы берет на себя бюджет, - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Напомним, что всего на ремонт лифтов в Свердловской области направили около 158 миллионов рублей из регионального бюджета. Средства получил Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. Работы проведут в рамках программы капремонта общего имущества многоквартирных домов.