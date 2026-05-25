В Свердловской области на развитие туризма направили больше 21 млн рублей

В Свердловской области муниципалитетам направили больше 21 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер.

- На развитие туристической инфраструктуры в Белоярском, Горноуральском, Шалинском, Сысертском, Полевском муниципальных округах, Каменск-Уральском городском округе, муниципальном округе Староуткинск направим более 21 миллиона рублей, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Так, в селе Чусовое Шалинского района построят визит-центр. Назовут его в честь Акинфия Демидова, который в 1721 году основал на территории населенного пункта пристань. В Староуткинске на берегу пруда появится новый арт-объект «Я ДОМА».

Кроме того, в рамках развития маршрута «Урало-Сибирская тропа» специалисты благоустроят набережную реки Каменка. На ней построят причал, а от него до арки «Урал-Сибирь» обустроят пешеходный настил длиной 200 метров.

Средства получил и поселок Бобровский Сысертского МО. В населенном пункте появятся новые знаки и информационные стенды для туристов, на которых будут представлены краткие сведения о природных достопримечательностях и историко-культурных объектах.