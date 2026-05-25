На Исинском тракте два 17-летних подростка на питбайке влетели в легковушку

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять причины произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Под Нижним Тагилом вечером 23 мая 2026 года произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка. Предварительно, около 19:00 на 6-м километре Исинского тракта 17-летний юноша на питбайке влетел в Volkswagen Pоlo.

- Молодой человек, двигаясь с пассажиром со стороны Нижнего Тагила по Исинскому тракту, выбрал небезопасную скорость, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с Volkswagen Pоlo, который двигался во встречном направлении, - пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителя питбайка и его 17-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами. Сейчас им помощь оказывают врачи.

Как выяснили автоинспекторы, за рулем питбайка был житель Нижнего Тагила. Водительских прав у него нет. На момент аварии подросток был в мотошлеме, но без защитной экипировки. Он рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что транспорт взял покататься у друга, с которым ехал. Последний был без защитной экипировки и мотошлема.

Позже подтвердилось, что питбайк принадлежит пострадавшему пассажиру.

- Транспорт приобретен родителями в марте 2026 года, о самостоятельной поездке ребенка «не знали», но ключи были в свободном доступе, - пояснили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя питбайка возбудили административное дело за бесправное вождение, а пассажира привлекли к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.

Сейчас решается вопрос о постановке обоих подростков на учет. Сотрудники Госавтоинспекции также наведаются в учреждения, где они обучаются. В данный момент автоинспекторы продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.