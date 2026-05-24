Жители Екатеринбурга отметят «Международный день соседей»

Обычно участники организуют мероприятия к празднику во дворах многоквартирных домов

Екатеринбург присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей».

- Международный день соседей уже стал доброй традицией, объединяющей людей разных возрастов и профессий, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Форматы мероприятий с каждым годом становятся все разнообразнее — от традиционных чаепитий во дворах до оригинальных творческих площадок и совместных инициатив по благоустройству территорий.

В этом году праздник проходит в пятницу 29 мая. Горожане и жилищно-коммунальные организации проводят его во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы.