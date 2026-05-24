НовостиОбщество24 мая 2026 11:31

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре, ливне и граде

На Свердловскую область 24 мая надвигаются ливень, сильный ветер и град
Данил СВЕЧКОВ
Скорость ветра может подняться до 25 м/с

В начале пятого часа дня МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Свердловской области.

- По данным синоптиков ливни, град, усиление ветра до 25 м/с ожидаются местами на территории Свердловской области в ближайшие 1-3 часа и до конца дня, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской облсти.

Во время непогоды лучше не проводить работ на открытом воздухе и высоте. И вообще на улице лучше не выходить.

- Если сильный ветер застали вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев, - напоминают в МЧС. - Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Не стоит прятаться от непогоды под деревьями и одиночно стоящими предметами.

Если же вас на улице застал град, то немедленно найдите укрытие. Если его нет, закройте голову от ударов градин сумкой, одеждой или хотя бы руками. Автомобилистам лучше не парковать машины у деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.