В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты контрактникам СВО

В Свердловской области изменился размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Для тех, кто заключил контракт с 1 января 2026 года по 22 мая 2026 года выплата составляет 2 700 000 рублей. А для граждан, заключивших контракт уже в период с 23 мая 2026 по 31 декабря 2026 года она составляет 2 500 000 рублей.

- Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области. - В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей.

Постановление, подписанное губернатором Денисом Паслером было опубликовано на официальном портале правовой информации региона pravo.gov66.ru. Оно вносит изменения в постановление Правительства Свердловской области от 14.01.2025 №1-ПП «О предоставлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции или выполнением задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также по отражению вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции».