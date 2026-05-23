В Екатеринбурге прошла майская гроза

Вечером, 23 мая, в Екатеринбурге прошла небольшая весенняя гроза. Гром был слышен во всех районах уральской столицы, дождь прошел на ВИЗе, в центре и на Сортировке.

Отметим, что до вторника осадков в городе не ожидается, столбики термометра будут держаться на отметке в +23… +26 градусов днем, и от +15 градусов - по ночам.

Дожди в Екатеринбурге начнутся во вторник, 26 мая, и продлятся до субботы, после чего прекратятся на два дня.

Май в городе выдался теплее обычного, воздух несколько раз прогревался до отметки в +30 градусов.