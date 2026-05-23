НовостиОбщество23 мая 2026 11:28

В Екатеринбурге стартовало «Лето на площади»

Площадь 1905 года в Екатеринбурге подготовили к отдыху в летнем формате
Лев ИСТОМИН
На главной площади Екатеринбурга открылась площадка для отдыха

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 23 мая на площади 1905 году открыли тематическую площадку «Лето на площади». Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

На пространстве, где ранее располагалась парковка, теперь оборудована уютная зона для отдыха. Здесь есть настилы из пластика, скамьи и навесы, защищающие от дождя и солнца. Летом тут появятся корты для падела.

Отметим, что Новый год и День города теперь отмечаются в Историческом сквере, а главная площадь Екатеринбурга используется для отдыха горожан.