В Екатеринбурге стартовало «Лето на площади»

На главной площади Екатеринбурга открылась площадка для отдыха Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге 23 мая на площади 1905 году открыли тематическую площадку «Лето на площади». Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

На пространстве, где ранее располагалась парковка, теперь оборудована уютная зона для отдыха. Здесь есть настилы из пластика, скамьи и навесы, защищающие от дождя и солнца. Летом тут появятся корты для падела.

Отметим, что Новый год и День города теперь отмечаются в Историческом сквере, а главная площадь Екатеринбурга используется для отдыха горожан.