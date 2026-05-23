В Екатеринбурге на проезжую часть выбежал школьник: его тут же сбила иномарка

Мальчик погнался за мячом и выбежал на проезжую часть. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В субботу, 23 мая, в 13:50 напротив дома №157 по улице Большакова 9-летний мальчик попал под колеса иномарки «Ниссан Жук», которая двигалась со стороны улицы Московской.

Как выяснилось, школьник неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля вблизи пешеходного перехода. С различными травмами ребенка срочно доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9, где он получает медицинскую помощь.

В момент ДТП родители шли по тротуару рядом с сыном. Ребенок побежал за мячом из-за чего и выскочил на проезжую часть. Родители не смогли его догнать.

За рулем иномарки была 57-летняя женщина, водительский стаж которой составляет 29 лет. В момент аварии она была трезва. Водитель, увидев ребенка, применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте аварии необходимые замеры и составили процессуальные документы. Информацию направят в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних. Также госавтоинспекторы проверят школу, где учится мальчик, на предмет знакомства учеников с правилами дорожного движения.