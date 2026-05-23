Мэрия Екатеринбурга частично оплатит благоустройство шести дворов: список

В Екатеринбурге летом 2026 года благоустроят шесть дворов многоквартирных домов по программе «Формирование современной городской среды».
Общая стоимость обновления дворов составляет 127,8 миллиона рублей, из которых 110,5 миллиона - поступят из городской казны, еще 17,4 миллиона будут оплачены из средств собственников квартир.
В списке адресов, где благоустроят дворы в Екатеринбурге, оказались:
Челюскинцев 21,23
Коуровская, 17
Уральская, 67,
Советская, 39,
Бажова, 134,
Амундсена, 72
Декабристов 16-18, литер «Д».
Работы начались на половине адресов, на остальных точках они начнутся в начале июня. Ремонт завершат до конца лета.