Мэрия Екатеринбурга частично оплатит благоустройство шести дворов: список

В Екатеринбурге летом 2026 года благоустроят шесть дворов многоквартирных домов по программе «Формирование современной городской среды».

Общая стоимость обновления дворов составляет 127,8 миллиона рублей, из которых 110,5 миллиона - поступят из городской казны, еще 17,4 миллиона будут оплачены из средств собственников квартир.

В списке адресов, где благоустроят дворы в Екатеринбурге, оказались:

Челюскинцев 21,23

Коуровская, 17

Уральская, 67,

Советская, 39,

Бажова, 134,

Амундсена, 72

Декабристов 16-18, литер «Д».

Работы начались на половине адресов, на остальных точках они начнутся в начале июня. Ремонт завершат до конца лета.