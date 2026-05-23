В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 24 мая из-за сильного, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели напомнили правила поведения при сильном ветре: не подходить к легким постройкам, мостам, рекламным щитам, а также к деревьям, держаться подальше от линий электропередач.

Также важно помнить, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, открытым огнем пользоваться запрещено.

Отметим, что со вторника по воскресенье в последнюю неделю мая будут идти дожди.