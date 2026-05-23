В Первоуральске рейсовый автобус врезался в питбайк

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

22 мая в 18:15 в Первоуральске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и питбайка. Инцидент произошел напротив дома №51/2 по улице Ленина, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Как выяснилось, 64-летний водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту №3 «Магнитка - Стоматология - Магнитка». Во время пересечения нерегулируемого перекрестка автобус не уступил дорогу питбайку DAREX под управлением 30-летнего мужчины.

Водителя питбайка доставили в больницу с травмами, а после осмотра отпустили домой. В момент аварии оба участника были трезвы.

Во время ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал. В отношении водителя автобуса открыли два административных производства. У водителя питбайка не оказалось прав для управления им, поэтому на него составили протокол об административном правонарушении.