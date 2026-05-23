Прокуратура выяснила причину схода вагона поезда с рельсов на Урале

ЧП произошло в марте этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода вагона пригородного поезда на станции «Серов-Заводской» 24 марта 2026 года. Тогда с пути сошел вагон поезда, следовавшего по маршруту «Ивдель-1 - Серов».

Причиной ЧП стало ненадлежащее состояние пути, на котором фактический радиус кривой не соответствовал условиям прохождения тепловоза. К дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица, их оштрафовали.

Железнодорожный путь отремонтировал, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.