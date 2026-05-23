НовостиЗвезды23 мая 2026 6:13

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет с 20 по 30 июня

На фестивале представят почти три десятка постановок
Лев ИСТОМИН
Фестиваль Коляда-Театра пройдет в 19-й раз

В 2026 году театральный фестиваль «Коляда-Plays» пройдет с 20 по 30 июня. На культурном мероприятии российские театры представят почти три десятка постановок.

Лучшая постановка, лучшая труппа, лучший актер и лучшая актриса получат Гран-при фестиваля - бронзовую звезду.

Спектакля покажут на сценах четырех театров Екатеринбурга: в учебном театре ЕГТИ, театре «Щелкунчик», Театре Кукол и Камерном театре.

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в 19-й раз. В начале марта скончался основатель «Коляда-театра», драматург и режиссер Николай Коляда.