За 4 месяца 2026 года телефонные мошенники похитили у екатеринбуржцев 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник УМВД России по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк. При этом количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 458 фактов мошенничества. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 746 преступлений. По данным сотовых операторов, количество звонков мошенников за I квартал 2026 года сократилось на 45%.

– Самый распространенный способ мошенничества осуществляется путем мнимого сотрудника банка или правоохранительных органов, когда мошенники просят продиктовать реквизиты карты или перевести деньги на якобы специальные счета под предлогом их сохранности, – отметил Виктор Позняк.

Также одним из популярных видов мошенничества является сообщение о том, что ваш аккаунт на Госуслугах взломан. Мошенники уверяют, что произошла утечка данных, вследствие чего был получен доступ к банковским счетам, а деньги были переведены в террористические организации. Предложения «заработать» на инвестициях или бирже также не теряет своей актуальности. Из последних мошеннических схем – предложение о покупке автомобиля с доставкой из-за границы.