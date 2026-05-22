Житель Тюменской области зарезал нового возлюбленного бывшей жены

Житель Тюменской области в скором времени предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве нового сожителя своей бывшей супруги, пишет ИА «Тюменская линия».

- Установлено, что 5 апреля 2026 года, в селе Солобоево Исетского муниципального округа, обвиняемый пришел в дом бывшей супруги, с которой у него есть общий ребенок, - сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Там мужчина встретил нового знакомого своей бывшей возлюбленной. Мужчины решили выпить. Во время застолья между ними началась ссора. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и нанес не меньше трех ударов второму мужчине. От полученных ранений тот погиб на месте.

На обвиняемого завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ. Сейчас расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.