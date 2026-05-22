В Екатеринбурге третьи сутки ищут 76-летнего пенсионера

Последний раз Григория видели в районе больницы №20. Фото: "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге третьи сутки ищут 76-летнего Григория Жигаря. 19 мая мужчина вышел из дома в садовом некоммерческом товариществе Мечта, 9 и пропал.

Последний раз пенсионера видели 22 мая, когда мужчину доставили в Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга. Григорий отказался от госпитализации и в 6 утра покинул медучреждение.

– Мужчина редко пользуется транспортом, скорее всего он пошёл пешком. Если в это время вы были в районе больницы №20 или в Чкаловском районе, вы могли видеть Григория Дмитриевича, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Григорий был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки. Фото: "ЛизаАрет"

Григорий был обед в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки. Также с собой у него может быть меховая шапка.

Если вы видели похожего человека, или он попал к вам на записи видеорегистратора, просьба позвонить по горячей линии отряда ЛизаАлер 8-800-700-54-52.