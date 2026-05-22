Тагильчанка отсудила у подрядчика 6,3 млн рублей за недостроенный дом

В Нижнем Тагиле женщина отсудила больше 6,3 миллиона рублей у подрядчика. В мае 2024 года Ольга заключила договор на строительство жилого дома с ООО «Ви-Строй», по которому заплатила больше 6 миллионов, используя свои накопления и ипотечные средства. Завершить строительство подрядчик должен был до мая 2026 года.

- Подрядчик приступил к работе лишь через 4 месяца, а в ноябре 2024 года и вовсе прекратил все строительные работы. В мае 2025 года Ольга получила от подрядчика письмо, в котором сообщалось о невозможности завершения строительства в установленные сроки, - рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Ольга заказала экспертизу, которая показала, что подрядчик к тому моменту выполнил работы на сумму больше 2 миллионов рублей. Также специалисты выявили, что водоснабжающая скважина была сделана с нарушениями. Завершить ремонт в срок было уже невозможно.

Тогда тагильчанка направила подрядчику претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако ответа она не получила и решила обратиться в суд. Представители ООО «Ви-Строй» на заседание не явились.

- Суд установил, что подрядчик не доказал вины Ольги в нарушении сроков, а дополнительных соглашений об изменении сроков стороны не заключали, - отметили в облсуде.

Так, суд встал на сторону женщины и заочно взыскал с ООО «Ви-Строй» больше 4 миллионов рублей, а также 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда, штраф свыше 2 миллионов рублей и стоимость расходов на экспертизу и оплату госпошлины. Общая сумма составила более 6,3 миллиона рублей. Договор, по решению суда, был расторгнут.

Поскольку решение обжаловано подрядчиком не было, оно вступило в законную силу.